​Епископа УПЦ МП Гедеона лишили украинского гражданства из-за сокрытия российского, - ГМС

Государственная миграционная служба заявляет, что епископ Украинской православной церкви (МП) Гедеон (Юрий Харон) был лишен украинского гражданства в июне 2018 года из-за сокрытия гражданства России.

Об этом сообщила пресс-служба ГМС.

Отмечается, что в 2018 году управлением Миграционной службы в Волынской области была получена информация от Службы безопасности, проведена проверка и установлен факт приобретения епископом гражданства Украины с нарушением законодательства.

"В частности, установлено, что лицом при подаче документов для получения гражданства Украины предоставлены ложные сведения о имеющихся гражданствах... По результатам проверки в июне 2018 года было отменено решение о регистрации гражданином Украины указанного лица и решение о выдаче ему паспортов гражданина Украины. При этом, паспорта гражданина Украины (внутренний и заграничный) указанного лица были признаны недействительными", - отметили в ГМС.

Напомним, 13 февраля пограничники депортировали Гедеона из Украины.

Епископ Гедеон - в миру Юрий Самуилович Харон - весьма интересная и нестандартная для церковной жизни личность. Он утверждает, что является этническим греком. Родом из Одессы. В 80-х годах прошлого века он принял монашество и священнический сан. Проходил службу в Курске и Сибири. В 1991 году перебрался в Штаты, вероятно к своему брату - известному художнику Александру Харону. В США Гедеон долгое время служил священником в городе Санта-Барбара в Калифорнии.

В конце 90-х Гедеон приехал в Киев и сразу же получил место в элитном столичном приходе - Ильинской церкви на Подоле. Туда ходили многие представители бизнеса и политикума. До конца не ясно, на каких основаниях Харон пребывал в Украине. Гражданство Украины получить автоматически он не мог, поскольку еще в 1991 году эмигрировал из РФ в США. Со слов Гедеона там он был военным капелланом, хотя нам не удалось подтвердить данную информацию. Он неоднократно заявлял, что имеет американское гражданство.

В сети была опубликована информация о том, что Гедеон имеет российский загранпаспорт, выданный в российском посольстве в Украине со сроком действия до 2013 года. В российском главном управлении по вопросам миграции есть возможность проверить действительность заграничного паспорта РФ. Так вот, его паспорта нет в списке недействительных (списка действительных нет).

В мае 2018 года года депутат Игорь Луценко направил в ГМС и в СБУ запрос, в котором говорится, что в 2007 году судья Черняховского райсуда Житомирской области оштрафовал Гедеона Харона за нарушения правил пребывания в Украине. Из чего следует, что на тот момент у него не было украинского гражданства.

Когда история с паспортом и гражданством Харона обрела резонанс, то в сети появились фото его украинского паспорта, выданного в 2011 году. При этом гражданство Харон получал в обход комиссии при Администрации Президента. На основании ст. 8 Закона Украины «О гражданстве Украины» он получил гражданство по территориальному происхождению, выданному отделением МВД в Волынской области.

Согласно реестру ГМС, паспорт Харона является недействительным. По данным источника в миграционной службе, Харон действительно получил украинское гражданство, но позже оно было аннулировано, поскольку он предоставил недостоверные сведения при подаче документов.