Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь" (обновлено)

Настоятеля скандально известного храма у фундамента Десятинной церкви в Киеве епископа Гедеона задержали в аэропорту "Борисполь".

Сообщение об этом размещено на странице священнослужителя в фейсбуке.

На размещенных в соцсети видео секретарь епископа просит о молитве, так как епископа задержали и якобы готовят к депортации, хотя, как заявляет секретарь епископа, "владыка является гражданином Украины".

Обновление. Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил факт непропуска епископа УПЦ (МП) Гедеона в Украину в аэропорту "Борисполь", передает Интерфакс-Украина.

Говоря о причинах такого решения, Слободян отметил: "У него гражданство нескольких стран. Пограничники изъяли украинский паспорт". При этом он уточнил, что далее с этим гражданином общаются другие правоохранительные органы.

На странице епископа Гедеона в Фейсбуке выложена фотокопия протокола изъятия (задержания) документа, в котором указано, что пограничники выявили у него паспорт для выезда за границу, который числится как утерянный. В частности, в протоколе содержится информация о том, что этот документ на имя Юрия Харона, по данным управления Государственной миграционной службы в Волынской области, внесен в учет среди утерянных, украденных, объявленных недействительными паспортных документов и подлежит изъятию.

В протоколе также указано, что епископ Гедеон прибыл рейсом "Франкфурт – Киев".

По словам секретаря епископа протодиакона Антония, вопросом владыки занимается Служба безопасности Украины.

Епископ Гедеон – в миру Юрий Самуилович Харон – весьма интересная и нестандартная для церковной жизни личность. Он утверждает, что является этническим греком. Родом из Одессы. В 80-х гг. прошлого века он принял монашество и священнический сан. Проходил службу в Курске и Сибири. В 1991 г. перебрался в Штаты, вероятно к своему брату ‒ известному художнику Александру Харону. В США Гедеон долгое время служил священником в г. Санта-Барбара в Калифорнии.

В конце 90-х Гедеон приехал в Киев и сразу же получил место в элитном столичном приходе ‒ Ильинской церкви на Подоле. Туда ходили многие представители бизнеса и политикума. До конца не ясно, на каких основаниях Харон пребывал в Украине. Гражданство Украины получить автоматически он не мог, поскольку еще в 1991 году эмигрировал из России в США. Со слов Гедеона там он был военным капелланом, хотя нам не удалось подтвердить данную информацию. Он неоднократно заявлял, что имеет американское гражданство.

В сети была опубликована информация о том, что Гедеон имеет российский загранпаспорт, выданный в российском посольстве в Украине со сроком действия до 2013 года. В российском главном управлении по вопросам миграции есть возможность проверить действительность заграничного паспорта РФ. Так вот, его паспорта нет в списке недействительных (списка действительных нет).

В мае этого года народный депутат Игорь Луценко направил в Государственную миграционную службу и в Службу безопасности Украины запрос, в котором говорится, что в 2007 г. судья Черняховского районного суда Житомирской области оштрафовал Гедеона Харона за нарушения правил пребывания в Украине. Из чего следует, что на тот момент у него не было украинского гражданства.

Когда история с паспортом и гражданством Харона обрела резонанс, то в сети появились фото его украинского паспорта, выданного в 2011 году. При этом гражданство Харон получал в обход комиссии при Администрации Президента. На основании ст. 8 Закона Украины «О гражданстве Украины» он получил гражданство по территориальному происхождению, выданному отделением МВД в Волынской области.

Согласно реестру Государственной миграционной службы Украины, паспорт Харона является недействительным. По данным источника в миграционной службе, Харон действительно получил украинское гражданство, но позже оно было аннулировано, поскольку он предоставил недостоверные сведения при подаче документов.

23 октября 2018 г. Верховный Суд открыл производство по иску настоятеля скандально известного храма у фундамента Десятинной Церкви епископа Гедеона. Он просит суд признать постановление Верховной Рады Украины «О поддержке обращения Президента к Вселенскому патриарху про выдачу Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине незаконным и отменить его.