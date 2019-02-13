Полицейский, арестованный после столкновений с С14, вышел под залог

Полицейский Василий Мельников, который подозревается в избиении активистов националистической организации "С14" во время столкновения возле здания Подольского управления полиции Киева в субботу, 9 февраля, вышел на свободу под залог.

Соответствующее видео обнародовал в среду на своей странице в соцсети Фейсбук глава Социалистической партии Украины, кандидат на пост президента Украины Илья Кива, который ранее в этот день внес залог за полицейского.

Кива заявил, что считает события у здания Подольского управления полиции являются "нападением на правоохранительную систему с целью дискредитации".

Политик внес за арестованного полицейского залог в размере 115 тыс. гривен. Кроме того, об уплате залога заявил другой кандидат в президенты Александр Вилкул.

Напомним, 9 февраля на Контрактовой площади перед встречей кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями полиция задержала людей с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?" В полиции заявили, что у задержанных обнаружили пистолет, ножи, зеленку и газовые баллончики. После этого возле отделения на ул. Хорива собрались сторонники задержанных, которые пошли на штурм участка. Между ними и правоохранителями возникла потасовка с применением силы и пострадавшими. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. В результате были задержаны 40 человек.