Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Жизнь после Томоса: первое заседание Синода ПЦУ
Жизнь после Томоса: первое заседание Синода ПЦУ
За красиві очі. Історії харасменту в українських університетах
За красиві очі. Історії харасменту в українських університетах
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
​В Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски, - ЕБА
​В Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски, - ЕБА
Мосійчук проти Супрун. Репортаж з судового засідання
Мосійчук проти Супрун. Репортаж з судового засідання
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
ГлавнаяОбществоЖизнь

Полицейский, арестованный после столкновений с С14, вышел под залог

Об уплате залога заявили Илья Кива и Александр Вилкул.

Полицейский, арестованный после столкновений с С14, вышел под залог
Подозреваемый Василий Мельников
Фото: LB.ua

Полицейский Василий Мельников, который подозревается в избиении активистов националистической организации "С14" во время столкновения возле здания Подольского управления полиции Киева в субботу, 9 февраля, вышел на свободу под залог.

Соответствующее видео обнародовал в среду на своей странице в соцсети Фейсбук глава Социалистической партии Украины, кандидат на пост президента Украины Илья Кива, который ранее в этот день внес залог за полицейского.

Кива заявил, что считает события у здания Подольского управления полиции являются "нападением на правоохранительную систему с целью дискредитации".

Политик внес за арестованного полицейского залог в размере 115 тыс. гривен. Кроме того, об уплате залога заявил другой кандидат в президенты Александр Вилкул.

Напомним, 9 февраля на Контрактовой площади перед встречей кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями полиция задержала людей с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?" В полиции заявили, что у задержанных обнаружили пистолет, ножи, зеленку и газовые баллончики. После этого возле отделения на ул. Хорива собрались сторонники задержанных, которые пошли на штурм участка. Между ними и правоохранителями возникла потасовка с применением силы и пострадавшими. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. В результате были задержаны 40 человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также