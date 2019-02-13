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Сотрудник военизированной охраны ранил троих дебоширов в электричке Мироновка-Фастов

Мужчины пытались попасть в кабину машиниста и сорвали стоп-кран.

Сотрудник военизированной охраны ранил троих дебоширов в электричке Мироновка-Фастов
Фото: Макс Левин

В электричке Мироновка-Фастов произошла стрельба, в результате которой были ранены трое пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

По данным следствия, на станции Карапыши (село в Мироновском районе) в электричку зашла компания мужчин, один из которых в этот день отмечал 33-летие. В вагоне они вели себя неадекватно и нагло, пытались проникнуть в кабину машиниста. Один из мужчин даже сорвал стоп-кран.

В этой же электричке к месту несения службы ехал работник военизированной охраны. Он пытался успокоить мужчин и сделал им замечание. В ответ они начали оскорблять мужчину нецензурной бранью, угрожали побить и забрать у него оружие.

"Оценив реальную угрозу, охранник достал из кобуры табельное огнестрельное оружие. Он совершил предупредительный выстрел вверх, но и это не остановило наглых пассажиров, и боец военизированной охраны сначала выстрелил самому "активному" нападающему, который набросился на него, в ноги и еще произвел три выстрела в сторону хулиганов", - сказано в сообщении.

Раненые хулиганы были доставлены в больницу. 30-летний мужчина с огнестрельным ранением грудной клетки и брюшной полости находится в реанимации, еще двое его товарищей 31 и 33-летнего возраста с аналогичным ранением грудной клетки находятся в хирургическом отделение больницы.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ст. 124 (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции в качестве вещественных доказательств изъяли наган охранника, 5 гильз и 2 патрона.

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