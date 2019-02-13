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​В четверг в Киеве до +2 градусов, небольшой снег с дождем

На дорогах гололедица.

​В четверг в Киеве до +2 градусов, небольшой снег с дождем
Фото: newsukraine.com.ua

В четверг, 14 февраля, в Киеве облачно, небольшой снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем 0…+2 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, небольшой снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем 0…+6 градусов.

В Карпатах ночью умеренный снег, днем небольшой снег, температура ночью 0…-5 градусов, днем -2…+3 градуса.

На севере Украины облачно, небольшой снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем -3…+2 градуса.

В центре Украины облачно, небольшой снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем -2…+3 градуса.

На востоке Украины облачно, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем -2…+3 градуса.

На юге Украины облачно, без существенных осадков, только в Одесской области небольшой снег с дождем, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Крыму облачно, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем 0…+5 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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