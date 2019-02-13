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Посол Норвегии посетил КПВВ "Станица Луганская"

Норвежская делегация посетила Луганскую область с рабочим визитом.

Посол Норвегии посетил КПВВ "Станица Луганская"
Посол Норвегии посетил КПВВ "Станица Луганская"
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Посол Норвегии Уле Терье Хорпестад и представители Норвежского совета по делам беженцев посетили Луганскую область.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.

"Чрезвычайный и Полномочный посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад и представители Норвежского совета по делам беженцев с рабочим визитом посетили Луганскую область в районе проведения операции Объединенных сил. В рамках определенных мероприятий иностранная делегация совершила поездку на единственный действующий на Луганщине контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская»", - говорится в сообщении.

Представители делегации ознакомились с порядком пересечения линии разграничения, уровнем пассажиропотока и особенностями работы этого контрольного пункта в целом.

Как рассказал первый замначальника Лисичанского пограничного отряда Сергей Соколовский, благодаря международному сотрудничеству проведена реконструкция контрольного пункта, что позволило увеличить количество рабочих мест по проверке паспортных документов и значительно ускорить пропускные операции.

"Кроме улучшения условий пересечения линии разграничения, это позволило повысить безопасность граждан и уменьшить время прохождения контрольных процедур. При этом пограничники делают невозможным попадание с временно оккупированной территории оружия, боеприпасов и взрывчатки, которые могут быть использованы как основа для подготовки и совершения терактов на мирной территории Украины", - отметил он.

Напомним, в январе КПВВ "Станица Луганская" посетили министр иностранных дел Павел Климкин и председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак.

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