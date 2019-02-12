Боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе во вторник

С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в том числе два раза с применением запрещенного вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Широкино из минометов калибра 120 мм. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наших защитников из: минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Хутор Вильный; ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Травневое; противотанкового ракетного комплекса и вооружения боевой машины пехоты БМП в районе населенного пункта Богуславское", - говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Отмечается, что ВСУ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер констатировал, что Россия на протяжении четырех лет нарушает Минские соглашения.