При обыске в доме задержанного нашли также оружие и взрывчатку.

В Киеве задержали мужчину с рюкзаком патронов

В Киеве правоохранители задержали 26-летнего молодого человека, который незаконно хранил боеприпасы и взрывчатку.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"Во время обыска по месту жительства подозреваемого в в Голосеевском районе правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество предметов, похожих на патроны калибра 9 мм, три корпуса от гранат РГД, две тротиловые шашки весом 400 грамм каждая, более 1000 патронов к малокалиберному оружию, две упаковки пластида, которые последний хранил незаконно", - говорится в сообщении.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Правоохранители устанавливают, откуда мужчина взял боеприпасы.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) и ходатайство об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Напомним, ранее житель Хмельницкой области нашел возле своего села три полиэтиленовых мешка с гранатами.