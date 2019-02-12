В Киеве правоохранители задержали 26-летнего молодого человека, который незаконно хранил боеприпасы и взрывчатку.
Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.
"Во время обыска по месту жительства подозреваемого в в Голосеевском районе правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество предметов, похожих на патроны калибра 9 мм, три корпуса от гранат РГД, две тротиловые шашки весом 400 грамм каждая, более 1000 патронов к малокалиберному оружию, две упаковки пластида, которые последний хранил незаконно", - говорится в сообщении.
Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.
Правоохранители устанавливают, откуда мужчина взял боеприпасы.
Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) и ходатайство об избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.
Напомним, ранее житель Хмельницкой области нашел возле своего села три полиэтиленовых мешка с гранатами.