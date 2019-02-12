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Компания Mars One, занимавшаяся проектом колонизации Марса, обанкротилась

Отправка людей на Красную планету откладывается.

Компания Mars One, занимавшаяся проектом колонизации Марса, обанкротилась
Фото: mars-one.com

Суд швейцарского города Базель 15 января 2019 года признал банкротом компанию Mars One Ventures AG, которая планировала основать колонию на Марсе.

Как сообщает CBC, это решение заметил в швейцарском судебном реестре один из пользователей Reddit.

"В настоящее время мы работаем с временным администратором и инвестором, чтобы найти решение для продолжения работы. В данный момент это все, чем мы можем поделиться", - заявили изданию в компании. Проект Mars One состоял из двух юрлиц: коммерческой компании Mars One Ventures и некоммерческой организации Mars One Foundation. Банкротство касается только Mars One Ventures.

Стартап Mars One в 2013 году начал принимать заявки от колонистов, которые хотели бы создать постоянное поселение на Марсе. Компания планировала отправить на Красную планету первых людей в двадцатых годах. Предполагалось, что добровольцы остались бы там навсегда. В компании заявляли, что существующие технологии вполне достаточны для отправки людей на Марс и создания поселения.

Запуск первой четверки колонистов должен был обойтись в 6 млрд долларов США. В Mars One предполагали отбить затраты за счет продажи прав на трансляцию и спонсоров.

Предложение переселиться на Марс откликнулись более 200 тысяч человек из 100 стран. В 2015 году компания объявила список из 100 участников проекта, в том числе одного украинца.

Многие эксперты подвергли сомнению план Mars One и указали, что колонисты погибнут в первые же дни. Некоторые критики открыто называли проект мошенничеством.

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