Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною

Ворог не відмовляється від мети повністю окупувати державу або взяти її під контроль.

Росія документально прописала плани окупувати всю Україну або повністю її контролювати, розповів в інтерв'ю РБК-Україна представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Повний контроль у ворога зазначений на той випадок, якщо захоплення всієї території країни не вдасться.

Також росіяни в своїх документах визначили, що українська влада та її народ повинні бути нейтральними або проросійськими. Ця зміна відбулася вже після початку повномасштабного вторгнення, оскільки на початковому етапі вони розраховували швидко захопити всю державу.

"Якщо говорити про стратегічні плани Російської федерації, вони залишилися незмінними. Зазначене прописано і в їхніх документах, які вони розробили для планування подальшого розвитку і бойового потенціалу збройних сил РФ. Це повна окупація або повний контроль, якщо не вдалось окупувати відразу територію нашої держави, щоб мати дуже потужного союзника насамперед. У своїх документах вони вже зараз визначають, що керівництво в Україні і Україна загалом повинні бути нейтральними або проросійськими", – сказав Скібіцький.

За його словами, плани ворог корегує постійно. Основна мета на цей рік – захопити Донецьку і Луганську області повністю і утримувати контроль над частинами Херсонської та Запорізької областей і Кримом. Однак глобально плани росіян незмінні: взяти під повний контроль і безпосередньо впливати на Україну.

"Україна – це потужний оборонно-промисловий комплекс, індустрія, достатній людський ресурс слов'янського населення, яке має схожу мову та значні історичні надбання за весь цей період. І крім того, це велика територія, яка дозволяла б Російській федерації створити так звану буферну зону на своїх кордонах з країнами НАТО", – сказав він.