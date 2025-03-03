На Дніпропетровщині через російську атаку пошкоджене підприємство і медзаклад

Ввечері та вночі ворог спрямовував на Дніпропетровщину безпілотники. Оборонці неба збили 7 ворожих дронів.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
У Кривому Розі внаслідок атаки постраждала 52-річна жінка. Їй надали допомогу на місці. Лікуватися буде вдома.
Сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджені промислове підприємство, медзаклад, 6 багатоповерхівок, авто.
По Нікопольщині агресор вдарив ввечері та вранці. Поцілив дронами-камікадзе по Мирівській та Марганецькій громадах. Загиблих і поранених немає.
- За минулий день російські війська 17 разів обстріляли Нікопольщину: били з важкої артилерії, скеровували fpv-дрони, скидали боєприпаси з безпілотників.