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Армія РФ вбила чотирьох мешканців Херсонщини

Ще 10 людей отримали поранення. 

Армія РФ вбила чотирьох мешканців Херсонщини

Через російську агресію на Херсонщині 4 людини загинули, ще 10 – отримали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Благовіщенське, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Інженерне, Козацьке, Кізомис, Костирка, Комишани, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Новоберислав, Новорайськ, Придніпровське, Ромашкове, Садове, Софіївка, Широка Балка, Зміївка та місто Херсон.

Російські військові били по  соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 3 приватні будинки.

Також окупанти понівечили автобус та приватні автомобілі.

  • Вчора російські військові близько 17:30 атакували з безпілотника цивільний автомобіль у Бериславському районі Херсонської області. Загинула жінка. 
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