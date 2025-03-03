Окупанти завдали понад 550 ударів по Запорізькій області

Упродовж доби окупанти завдали 552 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомили у ОВА.
Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному та Варварівці.
366 БпЛА різної модифікації атакували Пʼятихатки, Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
7 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку.
173 артобстріли завдано по території Пʼятихаток, Камʼянського, Оріхова, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новопавлівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Надійшло 5 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.
- 1 березня росіяни вдарили по житловому будинку у Запоріжжі.