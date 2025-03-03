Окупанти завдали понад 550 ударів по Запорізькій області

Надійшло 5 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

173 артобстріли завдано по території Пʼятихаток, Камʼянського, Оріхова, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новопавлівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

7 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку.

Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному та Варварівці.

Про це повідомили у ОВА.

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