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Окупанти завдали понад 550 ударів по Запорізькій області

Від російських атак постраждали 13 населених пунтів.

Окупанти завдали понад 550 ударів по Запорізькій області
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 552 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомили у ОВА. 

Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному та Варварівці.

366 БпЛА різної модифікації атакували Пʼятихатки, Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 

7 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку. 

173 артобстріли завдано по території Пʼятихаток, Камʼянського, Оріхова, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новопавлівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. 

Надійшло 5 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

  • 1 березня росіяни вдарили по житловому будинку у Запоріжжі.
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