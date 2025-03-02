Завтра в Україні до +6, місцями мокрий сніг

У понеділок, 3 березня в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі у південній частині та більшості північних областей, вдень на крайньому півдні країни місцями невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території без опадів.

Вночі та вранці в Україні, крім сходу, місцями туман.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 2-7° морозу; вдень 1-6° тепла, на сході країни близько 0°.