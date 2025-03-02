Ворог вдарив по Нікополю Дніпропетровської області

Російські військові вдарили з артилерії по Нікополю. Відомо про трьох постраждалих.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Відомо, що 84-річного чоловіка надзвичайники врятували з-під завалів. Його доправили до лікарні у важкому стані.

Серед потерпілих також двоє жінок – 44 та 82 років.

Фахівці працюють на місці атаки. З'ясовують всі деталі й допомагають місцевим.