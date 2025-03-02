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Ворог вдарив по Нікополю Дніпропетровської області

Троє людей постраждали. 

Ворог вдарив по Нікополю Дніпропетровської області
Фото: Сергій Лисак

Російські військові вдарили з артилерії по Нікополю. Відомо про трьох постраждалих.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Відомо, що 84-річного чоловіка надзвичайники врятували з-під завалів. Його доправили до лікарні у важкому стані.

Серед потерпілих також двоє жінок – 44 та 82 років. 

Фахівці працюють на місці атаки. З'ясовують всі деталі й допомагають місцевим.

  • Російські терористи атакували з безпілотника громадський транспорт у Дніпровському районі Херсона. Одна людина загинула, кількість поранених зросла до 10, з них 4 у важкому стані.
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