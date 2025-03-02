Сили оборони: російські війська накопичуються у північній частині Часового Яру

Російська армія накопичує війська у північній частині Часового Яру для подальших активних штурмових та наступальних дій.

Про це в ефірі "Суспільного" повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

Росіяни продовжують штурмувати українські позиції малими групами, постійно переміщуючись по місту.

"Зараз з погодою трішки стало краще, менше туманів, є можливість активніше застосовувати безпілотні авіаційні комплекси, дрони-камікадзе, FPV-дрони та інші", — каже військовий.

Водночас, знизилась кількість артилерійських обстрілів по Часовому Яру за добу з боку РФ, зазначив військовослужбовець, якщо минулого місяця було 150+, то наразі 100-130.

Такі дії ворога свідчать про активне накопичення армії РФ по місту для можливих подальших активних штурмових дій, можливо масовіших, можливо у різних частинах міста для того, щоб продовжити наступ, знищувати українські позиції тощо.