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Сили оборони: російські війська накопичуються у північній частині Часового Яру

Ворог знизив кількість артилерійських обстрілів.

Сили оборони: російські війська накопичуються у північній частині Часового Яру
Мікрорайон «Канал» у Часовому Яру біля каналу Сіверський Донець
Фото: facebook/24 ОМБр імені короля Данила

Російська армія накопичує війська у північній частині Часового Яру для подальших активних штурмових та наступальних дій.

Про це в ефірі "Суспільного" повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

Росіяни продовжують штурмувати українські позиції малими групами, постійно переміщуючись по місту. 

"Зараз з погодою трішки стало краще, менше туманів, є можливість активніше застосовувати безпілотні авіаційні комплекси, дрони-камікадзе, FPV-дрони та інші", — каже військовий.

Водночас, знизилась кількість артилерійських обстрілів по Часовому Яру за добу з боку РФ, зазначив військовослужбовець, якщо минулого місяця було 150+, то наразі 100-130.

Такі дії ворога свідчать про активне накопичення армії РФ по місту для можливих подальших активних штурмових дій, можливо масовіших, можливо у різних частинах міста для того, щоб продовжити наступ, знищувати українські позиції тощо.

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