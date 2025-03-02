Минулої доби росіяни атакували FPV-дронами Миколаївську область. Через обстріл виникли проблеми з електропостачання в декількох селах.
Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Учора, 1 березня, о 13:44 та 14:10 ворог атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду", — розповів він.
У результаті обстрілу було знеструмлено чотири населені пункти громади: с. Куцуруб, с. Іванівка, с. Яселка та с. Дмитрівка. Постраждалих немає.
- Сили ППО уночі збили 63 із 79 ворожих безпілотників. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя.