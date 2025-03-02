Через обстріл виникли проблеми з електропостачанням.

Минулої доби росіяни атакували FPV-дронами Миколаївську область. Через обстріл виникли проблеми з електропостачання в декількох селах.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора, 1 березня, о 13:44 та 14:10 ворог атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду", — розповів він.

У результаті обстрілу було знеструмлено чотири населені пункти громади: с. Куцуруб, с. Іванівка, с. Яселка та с. Дмитрівка. Постраждалих немає.