На Хмельниччині внаслідок російської атаки постраждала жінка

Уночі 2 березня російська армія атакувала "шахедом" село Пирогівка Хмельницького району. Унаслідок удару постраждала місцева мешканка, пошкоджені житлові будинки.

Фото: ДСНС

Про це інформує ДСНС.

Вночі в селі Пирогівці Хмельницького району внаслідок удару ворожого БпЛА сталася пожежа та руйнування на території приватного домоволодіння. Рятувальники ліквідували пожежу.

"Вибуховою хвилею пошкоджено 9 житлових будинків. На жаль, травмувалася жінка 1949 року народження", — ідеться у повідомленні.

За інформацією Хмельницької ОВА, сили ППО знищили 6 ворожих БпЛА типу Shahed. Ушкоджень електротрансформатор, лінії електропередач і дах ангара одного з підприємств.

Через пошкодження електромереж відключено частину абонентів: без електропостачання залишилися 266 приватних абонентів і 11 юридичних осіб. На відновлювальні роботи залучені енергетики і в найкоротші терміни планується заживлення споживачів електрики.