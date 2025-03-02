На Донеччині за добу загинули троє цивільних, ще семеро зазнали поранень

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинула 3001 людина, ще 6806 осіб зазнали поранень.

Протягом минулої доби, 1 березня, російська армія вбила та поранила 10 цивільних жителів Донеччини.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 1 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську і Малинівці. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинула 3001 людина, ще 6806 осіб зазнали поранень. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.