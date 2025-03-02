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На Донеччині за добу загинули троє цивільних, ще семеро зазнали поранень

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинула 3001 людина, ще 6806 осіб зазнали поранень.

На Донеччині за добу загинули троє цивільних, ще семеро зазнали поранень
наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Донецька ОВА

Протягом минулої доби, 1 березня, російська армія вбила та поранила 10 цивільних жителів Донеччини.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 1 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську і Малинівці. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинула 3001 людина, ще 6806 осіб зазнали поранень. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін

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