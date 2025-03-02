Уночі Сили оборони збили 63 із 79 ворожих "шахедів"

Ще 16 безпілотників не досягли цілей.

У ніч на 2 березня російські війська атакували Україну 79-ма ударнми безпілотниками типу "Шахед". Сили ППО знищили 63 ворожі БпЛА.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 2 березня ворог атакував 79-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на ранок 08.30 підтверджено збиття 63-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Фото: Повітряні сили

Ще 16 ворожих безпілотників — локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя.