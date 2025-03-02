Росіяни за добу поранили 10 цивільних на Херсонщині, серед них — дитина

Ворог атакував соціальну інфраструктуру та житлові квартали.

За минулу добу російська армія атакувала 35 населених пунктів області та місто Херсон. Унаслідок обстрілів постраждали десятеро людей, житлові будинки та соціальна інфраструктура.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олекандр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Зеленівка, Наддніпрянське, Білозерка, Велетенське, Надеждівка, Станіслав, Дар'ївка, Берислав, Новорайськ, Червоний Маяк, Саблуківка, Качкарівка, Осокорівка, Михайлівка, Козацьке, Благовіщенське, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Зміївка, Іванівка, Кізомис, Львове, Миколаївка, Новотягинка, Понятівка, Софіївка, Токарівка, Чорнобаївка, Широка Балка, Янтарне та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 13 приватних будинків.Також окупанти понівечили газову трубу, гаражі, автобуси та приватні автомобілі.

Унаслідок російських обстрілів 10 людей дістали поранення, з них — 1 дитина.

Також під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 3 "Shahed-131/136".