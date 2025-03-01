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Протягом дня росіяни здійснили 61 обстріл прикордоння Сумщини, є постраждалий

Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 61 обстріл прикордоння Сумщини, є постраждалий
Фото: unn.ua

Протягом дня росіяни здійснили 61 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 110 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Юнаківська громада: ворог скинув ВОГ з БпЛА (4 вибухи) та бив з мінометів (3 вибухи), артилерії (43 вибухи). Внаслідок влучання травмовано одну цивільну особу, зруйновано приватний будинок.

Великописарівська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи), атака FPV-дрону (1 вибух).Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (12 вибухів), атаку FPV-дронів (11 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи).

Новослобідська громада: росіяни вдарили з артилерії (9 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух), атаку FPV-дрону (1 вибух).

Середино-Будська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи). Внаслідок вибуху пошкоджено паркан, гараж та 2 автомобілі, а також прибудинкові будівлі. Також зафіксовано артилерійський обстріл (7 вибухів).

Миропільська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи), атаку FPV-дронів (3 вибухи), пуск КАБу (1 вибух), артилерійський обстріл (1 вибух).

Ворожбянська громада: завдано атаку FPV-дрону (1 вибух).

Хотінська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух). Внаслідок вибуху згорів приватний будинок.

Есманьська громада: ворог вдарив з РСЗВ (1 вибух).

Хутір-Михайлівська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.

Охтирський район: ввечері ворог завдав авіаційних ударів,  застосувавши БпЛА типу  «Шахед»,  по об’єктах критичної інфраструктури Охтирського району. 

Сумська громада: росіяни вдарили безпілотниками по приватних будинках на території Сумської громади. Наслідки ворожих атак  уточнюються.

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