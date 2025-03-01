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Україна та Британія підписали угоду про позику в 2,6 млрд фунтів на обороноздатність

Фінансування Україні надають на термін у 30 років, а обслуговуватися і гаситися кредит буде коштом прибутку від заморожених російських активів.

Україна та Британія підписали угоду про позику в 2,6 млрд фунтів на обороноздатність
Зеленський, Стармер і Рейчел Рівз, Лондон, 1 березня 2025
Фото: EPA/UPG

Україна та Велика Британія підписали угоду про надзвичайну позику Україні у 2,6 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 3,2 млрд доларів) для оборони, передає Суспільне. 

Для підписання онлайн зустрілися канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз і міністр фінансів України Сергій Марченко.

Вони підписали угоду про надзвичайну позику про прискорення надходжень до України, за якою Велика Британія надає ще 2,6 мільярда фунтів стерлінгів на підтримку обороноздатності України.

На заході були присутні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський, які 1 березня зустрічаються в Лондоні.

Ці гроші — частина механізму країн "Групи семи" на 50 млрд доларів США загалом. Ідеться про програму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Фінансування Україні надають на термін у 30 років, а обслуговуватися і гаситися кредит буде коштом прибутку від заморожених російських активів.

"Залучені кошти будуть спрямовані для фінансування закупівлі оборонних матеріалів, відповідно до потреб Української сторони", — розповідає Мінфін.

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