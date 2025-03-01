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Макрон: "грається у Третю світову" очільник Кремля, а не Зеленський

Президент Франції прокоментував слова президента США, висловлені під час публічної суперечки з президентом України в Овальному кабінеті, проте не згадуючи Трампа.

Макрон: "грається у Третю світову" очільник Кремля, а не Зеленський
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон покритикував слова Дональда Трампа про те, що Україна "грає в азартні ігри з Третьою світовою", зазначивши, що такі звинувачення були б доречні на адресу очільника Кремля, передає "Європейська правда".

"Є важливий момент, який не можна забувати. Якщо хтось і "грається у Третю світову" – то цю особу звати Владімір Путін. Це він вже три роки тому розв’язав загарбницьку війну", – заявив президент Франції в інтерв’ю португальському телеканалу RTP.  

Президент зазначив, що це через Путіна на європейську землю прийшли 10 тисяч північнокорейських солдатів. Це він пішов просити про іранські дрони, в обмін допомагаючи їм з ядерною програмою, щоб вести війну у Європі.

Він додав до цього переліку дедалі глибшу співпрацю між Росією і Китаєм, від якого РФ отримує багато товарів подвійного призначення, та періодичну ядерну риторику з Москви. 

"Тож якщо є особа, що грається у Третю світову – то цю людину треба шукати не у Києві, а радше у Москві", – підсумував Макрон.

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