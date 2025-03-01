Глава МЗС та міністр економіки Німеччини закликали Бундестаг негайно розблокувати 3 млрд євро додаткової допомоги Україні

Крім того, Анналена Бербок закликала ухвалити всеохоплюючий фінансовий пакет допомоги Києву (гуманітарної, економічної та військової) на саміті ЄС наступного четверга.

Німеччина має негайно розблокувати 3 млрд євро додаткової допомоги Україні, що має стати одним з 6 елементів, які ФРН і Європа мають зробити для допомоги Україні та посилення власної безпеки.

Про це у спеціальній заяві для преси в суботу в Берліні заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перше, ми маємо заново розбудувати нашу, німецьку підтримку України, до того ж негайно. Я звертаюсь до всіх демократичних партій, представлених у Бундестазі, вивільнити заблоковані 3 мільярди євро допомоги», – наголосила Бербок.

Другим необхідним кроком вона закликає ухвалити всеохоплюючий фінансовий пакет допомоги Києву (гуманітарної, економічної та військової) на саміті ЄС наступного четверга.

Третім елементом глава німецького МЗС вважає необхідність посилення реальної співпраці між Німеччиною, Францією, Великою Британією і Польщею. За її словами, не повинно бути суперечок між цими партнерами «у тому, що стосується розбудови української ППО, а також постачання далекобійної зброї для захисту».

«Ці три елементи зроблять свій внесок у те, що Україна зможе продовжувати протистояти російській агресії без анонсованого скасування чи можливого скасування допомоги США, для досягнення справедливого миру, а не капітуляції», – сказала Бербок.

Дипломат наголосила на необхідності діяти швидко та якнайскоріше сформувати новий уряд, який візьме на себе відповідальність, а до того спільно діяти старому уряду з усіма демократичними силами.

Наступні три елементи, запропоновані нею, торкаються посилення Європи та окремих країн-членів, зміцнення обороноспроможності проти можливої російської агресії та гібридних загроз, зокрема, через потужне збільшення фінансування оборонної сфери та інфраструктури.

Бербок вважає за потрібне створити європейський оборонний фонд. Вона додала, що інвестувати в європейську безпеку також означає інвестувати в євроатлантичні відносини.

«Тривалий мир для України радше буде з Вашингтоном, ніж без чи навіть проти Вашингтона», – підкреслила Бербок і закликала діяти з «холодною головою» і зважено.

Бербок водночас застерегла від того, аби жертву називати злодієм та навпаки, адже це призведе до остаточного краху міжнародної системи, основаної на правилах, та системи безпеки для більшості країн. Це також буде погано й для майбутнього США, адже навряд чи хто довірятиме найстарішій демократії та найбільшій військовій міці.

«Вчорашній день показав: ми, європейці, не маємо більше права бути наївними», - підкреслила Бербок, зауваживши, що відтепер жодна країна, яка має сильного сусіда, не зможе спати спокійно.

Вона зазначила, що занепокоєння сьогодні є великим як ніколи, але й відданість підтримці вільної, незалежної України значна.

Дипломат нагадала, хто протягом трьох років веде цю жорстоку війну, однією з останніх жертв якої стала відома українська журналістка, в дім якої в Київській області влучив дрон.

Як пише Spiegel, однопартієць Бербок, міністр економіки Роберт Габек також закликав Бундестаг без зволікань виділити 3 мільярди євро для того, щоби Україна змогла посилити насамперед свою ППО.