Зеленський прокоментував свій візит до США після зустрічі з Трампом

«Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього», - наголосив глава держави.

Володимир Зеленський прокоментував свій візит до США 28 лютого після зустрічі з Дональдом Трампом.

Як ідеться в дописі Зеленського у соцмережі Х, він висловив вдячність Штатам на підтримку.

Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові.

Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025

«Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові»,- написав глава держави.

Зеленський наголосив, що «Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього».