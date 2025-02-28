Зеленський прокоментував свій візит до США після зустрічі з Трампом

Володимир Зеленський прокоментував свій візит до США 28 лютого після зустрічі з Дональдом Трампом.
Як ідеться в дописі Зеленського у соцмережі Х, він висловив вдячність Штатам на підтримку.
Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025
Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього.
«Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові»,- написав глава держави.
Зеленський наголосив, що «Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього».
- Український президент того дня провів зустріч із сенаторами США, а опісля відвідав Білий дім. Під час перемовин із Трампом і його віцепрезидентом сталася перепалка щодо переговорів із РФ. Венс розкритикував Зеленського за те, що той не дякує США за надану допомогу, а Трамп закликав підписати угоду і припинити бойові дії.
- Сутичка призвела до того, що Президент України достроково покинув Білий дім, не підписавши угоду про надра зі США. Також скасували спільну пресконференцію Зеленського і Трампа.
- Низка лідерів Європи висловилася на підтримку українського президента. Також його підтримали пдеякі представники Конгресу США.