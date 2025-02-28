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Зеленський прокоментував свій візит до США після зустрічі з Трампом

«Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього», - наголосив глава держави.

Зеленський прокоментував свій візит до США після зустрічі з Трампом
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський прокоментував свій візит до США 28 лютого після зустрічі з Дональдом Трампом.

Як ідеться в дописі Зеленського у соцмережі Х, він висловив вдячність Штатам на підтримку.

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«Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові»,- написав глава держави.

Зеленський наголосив, що «Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього».

  • Український президент того дня провів зустріч із сенаторами США, а опісля відвідав Білий дім. Під час перемовин із Трампом і його віцепрезидентом сталася перепалка щодо переговорів із РФ. Венс розкритикував Зеленського за те, що той не дякує США за надану допомогу, а Трамп закликав підписати угоду і припинити бойові дії.
  • Сутичка призвела до того, що Президент України достроково покинув Білий дім, не підписавши угоду про надра зі США. Також скасували спільну пресконференцію Зеленського і Трампа.
  • Низка лідерів Європи висловилася на підтримку українського президента. Також його підтримали пдеякі представники Конгресу США.
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