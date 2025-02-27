​ЗМІ: Макрон відговорив Трампа від наміру скасувати візит Зеленського до США

США спершу скасували візит Володимира Зеленського, запланований на 28 лютого, однак ситуація змінилася після втручання президента Франції Еммануеля Макрона, передає BFMTV з посиланням на джерела.

26 лютого Президент України отримав повідомлення від американської адміністрації, в якому йому рекомендували не приїжджати до США для зустрічі із Дональдом Трампом. Потім Зеленський зателефонував до Макрона, який, у свою чергу, зв'язався з президентом США і попросив про зустріч.

Зрештою Трамп погодився, адже раніше цього ж дня він сам заявляв про те, що прийме Зеленського у Білому домі.