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​ЗМІ: Макрон відговорив Трампа від наміру скасувати візит Зеленського до США

26 лютого повідомлення про скасований візит надійшло від адміністрації Трампа.

​ЗМІ: Макрон відговорив Трампа від наміру скасувати візит Зеленського до США
Президент Франції Еммануель Макрон та президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

США спершу скасували візит Володимира Зеленського, запланований на 28 лютого, однак ситуація змінилася після втручання президента Франції Еммануеля Макрона, передає BFMTV з посиланням на джерела.

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26 лютого Президент України отримав повідомлення від американської адміністрації, в якому йому рекомендували не приїжджати до США для зустрічі із Дональдом Трампом. Потім Зеленський зателефонував до Макрона, який, у свою чергу, зв'язався з президентом США і попросив про зустріч.

Зрештою Трамп погодився, адже раніше цього ж дня він сам заявляв про те, що прийме Зеленського у Білому домі.

  • На першому засіданні американського уряду Трамп підтвердив візит українського президента 28 лютого.
  • Дорогою до США Зеленський відвідав Ірландію і провів зустріч із главою уряду.
  • Президент має підписати у Штатах угоду про надра. 
  • На пресконференції 26 лютого Зеленський оприлюднив низку деталей про документ. Зокрема, у погодженому варіанті про спільні інвестиції в корисні копалини вже немає українського боргу – на відміну від перших проєктів. За цією рамковою угодою має бути ще одна – про фонд. Там пропишуть конкретні суми, і цей документ обов'язково повинна буде затвердити Верховна Рада.
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