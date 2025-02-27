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Міністр торгівлі США: 250 тисяч осіб готові купити “золоту карту” Трампа

Президент США запропонував продавати право на проживання у США для багатіїв за 5 мільйонів доларів

Міністр торгівлі США: 250 тисяч осіб готові купити “золоту карту” Трампа
Говард Лутнік
Фото: EPA/UPG

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що 250 000 чекають на отримання однієї з так званих “золотих карт” президента США, якими Дональд Трамп запропонував замінити інвестиційні візи інвестора EB-5.

Про це повідомляє The Hill

“Зараз у черзі стоять 250 000 людей. Якщо вони готові заплатити 5 мільйонів доларів, це більше ніж трильйон доларів, – зазначив він. – І я думаю, що ці люди знають, що вони можуть приїхати в Америку, і вони можуть бути в найкращій країні на Землі”

Лутнік підкреслив, що всіх охочих отримати “золоту карту” ретельно перевірять.

“Це будуть великі громадяни світу, які принесуть в Америку підприємницький дух, потенціал і зростання. Якщо хтось із них прийде, подумайте про роботу, яку вони принесуть із собою, бізнес, який вони принесуть із собою. І вони тако збираються платити американські податки. Тому це величезні гроші для Америки”, – сказав він.

Нагадаємо, цього тижня Дональд Трамп заявив про намір змінити порядок отримання американського громадянства через внесок в економіку країни. 

Зокрема, він хоче скасувати програму EB-5, відповідно до якої людина могла отримати так звану право на проживання в обмін на інвестиції у США і створення нових робочих місць. Натомість Дональд Трамп пропонує  продавати “золоті картки” за фіксовану суму, яка, на думку президента, має становити 5 мільйонів доларів. Таким чином він сподівається “запросити до США заможних людей, які отримуватимуть громадянство”.

На питання журналістів, чи зможуть такою схемою скористатися російські олігархи, Трамп відповів ствердно. І додав, що "знає деяких російських багатіїв, які є дуже приємними людьми". 

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