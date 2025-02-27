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​ЄС висловив стурбованість тим, що Росія отримує від Китаю компоненти для безпілотників

Блок вважає, що без підтримки Китаю РФ «не змогла б продовжувати свою агресивну війну проти України з такою ж силою».

​ЄС висловив стурбованість тим, що Росія отримує від Китаю компоненти для безпілотників
Президент РФ Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін
Фото: EPA/UPG

Євросоюз серйозно стурбований інформацією про те, що Росія отримує від Китаю компоненти, які використовує для виготовлення безпілотників.

Таку заяву озвучив речник ЄС із зовнішньополітичних питань Ануар Ель-Ануні, передає «Європейська правда».

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Ель-Ануні повідомив, що китайські фірми постачають Росії компоненти для ударних дронів. Є випадки, коли РФ отримує навіть зібрані БпЛА.

«Ми серйозно стурбовані повідомленнями про те, що китайські компанії постачають компоненти для ударних безпілотників, які Росія використовує на полі бою, – або навіть повністю зібрані ударні безпілотники», – сказав речник.

За словами Ель-Ануні, без підтримки Китаю РФ «не змогла б продовжувати свою агресивну війну проти України з такою ж силою».

«Китай є найбільшим постачальником товарів подвійного призначення і чутливих товарів, які підтримують військово-промислову базу Росії, і які використовуються в основному на полі бою», – зазначив речник ЄС і додав, що блок «рішуче засуджує подальшу підтримку третіми країнами агресивної війни Росії та закликає їх припинити будь-яку допомогу». 

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