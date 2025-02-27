Розслідування виявило прогалини в безпеці на залізниці через два роки після найбільшої аварії у Греції

У 2023-му пасажирський і вантажний потяги зіткнулися "лоб у лоб", загинуло 57 людей.

Грецькі слідчі заявили сьогодні, що найбільшу залізничну катастрофу в історії країни, яка сталася у 2023 році, спричинили хронічні прогалини в безпеці. Їх все ще потрібно усунути, щоб запобігти повторенню, пише Reuters.

28 лютого 2023 року пасажирський потяг, що прямував з Афін, і вантажний потяг із Салонік, “зіткнулися лоб в лоб” поблизу міста Ларісса на сході Греції, внаслідок чого загинули 57 людей, більшість з яких були студентами.

Розслідування, проведене Управлінням з розслідування авіаційних і залізничних аварій Греції (HARSIA) щодо причин катастрофи та реагування держави, є першим, яке завершило національне відомство.

Слідчі оприлюднили результати розслідування перед роковинами катастрофи, яку греки відзначать масовими демонстраціями, які, як очікується, призведуть до зупинки руху в країні.

“Ці діти загинули, тому що поїзд був небезпечним”, ‒ сказав глава HARSIA Христос Пападимитріу, назвавши звіт “рентгеном” залізничної системи, який допоможе усунути недоліки.

HARSIA підготувала 17 рекомендацій для регулятора залізниць, оператора Hellenic Train, державної організації Hellenic Railways, що відповідає за мережу, та міністерства транспорту. Рекомендації охоплюють працевлаштування персоналу та навчання, оновлення активів та використання реєструвальників для допомоги в аналізі аварій.

Катастрофа призвела до виникнення величезної вогненної кулі та вибуху, однак причини їх виникнення досі невідомі. Більшість жертв загинули у катастрофі, але до семи людей загинули у вогні, повідомили в Управлінні.

Орган створили лише наприкінці 2023 року і він розпочав розслідування у березні 2024 року, більше ніж через рік після катастрофи. Тобто слідчим довелося покладатися на інших для отримання більшої частини своєї інформації.

Очікується, що судове розслідування завершиться цього року. Експерти, найняті сім'ями, опублікували свої висновки більше року тому, наголосивши на недоліках у системі безпеки на залізниці.