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ЄС планує послабити цілі щодо зберігання газу для країн-членів

Брюссель сподівається, що "більш гнучка" траєкторія наповнення сховищ зменшить збої на ринку.

ЄС планує послабити цілі щодо зберігання газу для країн-членів
Ілюстративне фото
Фото: Gas Connect Austria

ЄС планує пом'якшити свої проміжні цілі із заповнення газових сховищ для держав-членів, намагаючись зменшити збої на ринку, які не стимулювали країни робити запаси на зиму, пише Financial Times.

Європейська комісія хоче надати країнам більшої гнучкості щодо того, коли і скільки сховищ нарощувати, ‒ на тлі зростання припущення, що блок може не досягти своєї встановленої мети цього року.

“Гнучкіші траєкторії заповнення за підтримки комісії можуть допомогти знизити системний стрес і уникнути ринкових спотворень, пов'язаних із заповненням газових сховищ, підтримуючи заповнення на кращих умовах закупівлі та надійність поставок”, ‒ заявила комісія. 

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Газ у сховищах виступає як важливий буфер для блоку в зимові місяці, коли попит найвищий, що знижує волатильність ринку. ЄС встановив мінімальний цільовий показник у 80% від ємності сховищ на країну у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії до України та 90% у кожний наступний рік, який має бути досягнутий до 1 листопада.

Трейдери попереджають, що політика ЄС щодо зберігання порушує ринок природного газу, підвищуючи ціни влітку та перешкоджаючи накопиченню газу в сховищах цього року.

Цієї зими поєднання холоднішої погоди, низького вироблення електроенергії з вітру та втрати з нового року російського трубопровідного газу через Україну призвело до того, що регіону довелося вилучати більше зі своїх сховищ, ніж у попередні роки.

Природний газ у Європі історично мав тенденцію бути дешевшим влітку, коли попит нижчий. У минулому це стимулювало трейдерів купувати та зберігати газ, а потім продавати його з прибутком під час зимового пікового опалювального сезону. Але необхідність купувати більше газу цього року для досягнення мети ЄС призвела до аномалії на ринку, коли літні ціни на газ вищі за зимові.

  • У січні FT написала, що ЄС обговорюють відновлення постачання російського газу як частину угоди про “врегулювання” війни РФ проти України. Прихильники цієї ідея кажуть, що поновлення експорту газу може допомогти врегулювати відносини з Москвою та скоротити витрати на електроенергію.
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