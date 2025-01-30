FT: у ЄС обговорюють відновлення постачання російського газу як частину угоди про “врегулювання” війни РФ проти України

Прихильники цієї ідея кажуть, що поновлення експорту газу може допомогти врегулювати відносини з Москвою та скоротити витрати на електроенергію.

Європейські чиновники обговорюють, чи слід відновити продаж російського газу в ЄС у межах потенційної угоди про “врегулювання” війни в Україні.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що прихильники купівлі російського газу стверджують, що це знизить високі ціни на енергоносії в Європі, заохотить Москву сісти за стіл переговорів і дасть обом сторонам привід для впровадження та підтримки припинення вогню. Але ця ідея, навіть у попередніх дискусіях, уже викликала негативну реакцію серед найближчих союзників України в ЄС.

Троє офіційних осіб, проінформованих про переговори, зазначили, що її підтримали деякі німецькі та угорські посадовці за підтримки інших столиць, які “розглядають її як спосіб зниження європейських витрат на енергоносії”.

“Деякі великі країни-члени чинять тиск щодо цін на енергоносії, і це, звичайно, один із способів їх знизити”, ‒ сказав один з чиновників.

FT зазначає, що відновлення експорту в Європу значно підвищить доходи Москви. До війни потоки через трубопроводи з Росії становили близько 40% від загального обсягу поставок ЄС, причому Німеччина була найбільшим імпортером.

Додамо, розмови про можливе відновлення постачання газу з Росії розлютило низку офіційних осіб Брюсселя та дипломатів із деяких східноєвропейських країн, багато з яких протягом останніх трьох років працювали над зменшенням експорту російських енергоносії до блоку.

“Це божевілля. Наскільки ми можемо бути дурними, щоб навіть думати про це як про варіант?”, ‒ зауважив один з них.

Пожвавлення дебатів щодо продажу газу викликало неспокій у деяких американських експортерів СПГ, які прагнуть підписати довгострокові угоди про постачання газу з європейськими компаніями. Вони побоюються, що будь-яке відновлення українського транзиту може зробити їх продукцію неконкурентоспроможною.

“Зрештою, усі хочуть знизити витрати на енергію”, ‒ також заявив високопоставлений чиновник ЄС.

Один із високопосадовців Європейської комісії з питань енергетики Дітте Юуль Йоргенсен цього тижня перебуває в США на зустрічі з експортерами скріпленого газу для переговорів, які стосуватимуться довгострокових потенційних поставок. Заявлена мета ЄС ‒ позбавити енергетичну систему блоку від усього російського викопного палива до 2027 року. Комісар ЄС з енергетики Ден Йоргенсен має представити план досягнення цієї мети в березні.

Скрутне становище важкої промисловості ЄС збільшило потребу європейських країн у джерелах дешевшої енергії. Ціни на газ у Європі зазвичай у три-чотири рази вищі, ніж у США, пише Financial Times. У 2024 році газ із Росії становив близько 10% від загального обсягу поставок, але зменшився вдвічі після того, як у січні закінчився транзитний контракт, який дозволяв газу надходити до ЄС через Україну.

Інша труба, що постачає російський газ до блоку, – це “Турецький потік” через Туреччину, який забезпечує Угорщину приблизно 7,5 млрд кубометрів газу. Будапешт разом із проросійським урядом Словаччини лобіювали в ЄС, щоб натиснути на Україну щодо відновлення транзиту газу.

Словаччина, що безпосередньо пов’язана з українським газопроводом, який припинив постачання російського газу, щорічно втрачає від транзиту 500 мільйонів євро. Гері Маццотті, виконавчий директор компанії EP Infrastructure, яка управляє словацькою частиною трубопроводу, сказав FT, що потенційна мирна угода між Трампом і Росією майже напевно призведе до переговорів про відновлення постачання російського газу.