Головне за ніч та ранок четверга, 30 січня: удар по багатоповерхівці в Сумах, майже 160 боєзіткнень, авіатроща у Вашингтоні

Російська армія вночі вдарила дроном по десятиповерхівці в Сумах.

Станом на 8.00 було відомо про чотирьох жертв. У прокуратурі уточнили, що загинули 2 подружжя: 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина.

Поранені ще дев'ятеро, зокрема дівчинка 8 років. Госпіталізовано 5 постраждалих, в тому числі і дитина, троє – у важкому стані. Врятували 4 людей, серед них 1 дитина, також евакуйовано 118 людей.

В результаті атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів, пошкоджено скління понад 80-ти вікон і балконів.

На місці події рятувальники оперативно розгорнули мобільний пункт незламності.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 158 зіткнень.

На Покровському напрямку відбулися 72 бої.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новоєгорівки, Копанок, Макіївки, Новолюбівки, Торського, Ямполівки та Зеленої Долини.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили вісім атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів із застосуванням 35 керованих бомб, також здійснив 426 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, із яких 12 - з РСЗВ.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки, один засіб ППО, а також два інших важливих об’єкти російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1270 окупантів. Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 835 940 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 30 січня ворог атакував українців 81 ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Удару росіяни завдавали з різних напрямків: Курській, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, повідомили в Повітряних силах.

Станом на 9 годину підтвердили збиття 37 дронів у Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях. Ще 39 дронів-імітаторів локаційно втрачені.

Унаслідок атаки постраждали Чернігівська, Сумська, Одеська і Полтавська області. Ворони пошкодили промислові підприємства, приватні і багатоповерхові оселі, авто.

Федеральна авіаційна адміністрація Сполучених Штатів повідомила про зіткнення у повітрі невеликого комерційного літака з гелікоптером марки "Сікорський" поблизу Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні. Джерело в правоохоронних органах, знайоме з розслідуванням, повідомило американському партнеру BBC CBS, що влада знайшла щонайменше 19 тіл. Але офіційного повідомлення немає.

Як пише Reuters, літак здійснював рейс для компанії American Airlines і вилетів з міста Вічіта, штат Канзас. За попередніми даними, на борту було 64 людини, 60 – пасажири. За даними журналістів, серед них були спорстмени-фігуристи.

Ще троє людей були на борту вертольота – армійського гелікоптера UH-60 з роти Bravo 12-го авіаційного батальйону, який вилетів з тренувальним польотом, підтвердили Fox News Digital.

Більше інформації – в новині.

Українець Роман Шварцман, який 80 років тому зміг пережити Голокост, звернувся до депутатів німецького Бундестагу із закликом стати на заваді новому геноциду, який Росія чинить проти України.

Як пише The Guardian, 88-річний чоловік на засіданні до Дня пам'яті жертв Голокосту заявив політикам, що "Гітлер хотів вбити мене, бо я єврей, а Путін хоче вбити, бо я українець". У грудні 2023 ракета влучила в його будинок в Одесі, знищивши все майно у квартирі.

Пан Роман також сказав, що "вже одного разу зміг уникнути винищення, а тепер, вже старим чоловіком, змушений знову жити зі страхом, що мої діти та онуки стануть жертвами війни на знищення".

Після оголошення про можливість участі у щоденних брифінгах Білого дому блогерів, інфлюенсерів та подкастерів на адресу пресслужби президента США надійшло вже майже 7,5 тисяч заявок.

Як пише Bloomberg, прессекретарка Дональда Трампа Керолайн Лівітт вирішила розширити пул ЗМІ, допущених до заходів для преси. Акредитації відтепер видаватимуть не лише теле-, друкованим та інтернет-медіа, але й контент-мейкерам у соціальних мережах.

За словами Лівітт, для мільйонів американців традиційні ЗМІ більше не є джерелом інформації. Натомість 40% людей до 30 років дізнаються про політичні події з відео та дописів блогерів. Прессекретарка стверджує, що Білий дім хоче отримувати від цих людей "прямі запитання".

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