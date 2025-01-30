За добу Сили оборони знищили майже 1300 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1270 окупантів, 4 ворожі танки, 17 бойових броньованих машин та стільки ж артилерійських систем і 85 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 835 940 солдатів.

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