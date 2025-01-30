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За добу Сили оборони знищили майже 1300 окупантів

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 835 940 солдатів. 

За добу Сили оборони знищили майже 1300 окупантів
Українські військові ведуть вогонь
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1270 окупантів, 4 ворожі танки, 17 бойових броньованих машин та стільки ж артилерійських систем і 85 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 835 940 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 9890 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20614 (+17) од,
  • артилерійських систем – 22412 (+17) од,
  • РСЗВ – 1264 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23510 (+54),
  • крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35451 (+85) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3725 (+4).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.

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