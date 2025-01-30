За добу Сили оборони знищили майже 1300 окупантів

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1270 окупантів, 4 ворожі танки, 17 бойових броньованих машин та стільки ж артилерійських систем і 85 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 835 940 (+1270) осіб,
- танків ‒ 9890 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20614 (+17) од,
- артилерійських систем – 22412 (+17) од,
- РСЗВ – 1264 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23510 (+54),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35451 (+85) од,
- спеціальна техніка ‒ 3725 (+4).