Головне за середу, 29 січня: понад 150 боєзіткнень, спільна спецоперація СБУ та ССО, День пам’яті Героїв Крут

Бойові дії на Донеччині, 152 бойових зіткнення, ворожі обстріли, відеозвернення Кличка до Зеленського, арешт активів Дерипаски. Яким запам’ятається 1071-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 29 січня відбулося 152 бойових зіткнення.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 26 ворожих атак.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 67 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 29 січня – в новині.

Цієї ночі СБУ та ССО провели спільну спецоперацію з ураження НПС «Андреаполь», яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

Як повідомили джерела LB.ua у СБУ, унаслідок атаки дронів на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу «Усть-Луга» в Ленінградській області.

Ще однією ціллю СБУ та ССО став 23-й ракетний арсенал міноборони РФ у Тверській області. Дрони уразили сам склад та три будівлі військової частини. Місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів та писали в чатах про евакуацію населення.

У День пам’яті Героїв Крут президент України Володимир Зеленський ушанував памʼять тих, хто стримував наступ більшовиків на Київ 29 січня 1918 року. Церемонія відбулася біля пам’ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі у Києві.

Герої Крут – українські студенти та юнкери, які 29 січня 1918 року біля станції Крути героїчно стримували наступ більшовицької армії на Київ. Попри значну чисельну перевагу ворога, вони змогли затримати його просування, що дало змогу українському уряду укласти Брестський мир. Ця битва стала символом мужності та самопожертви за незалежність України.

Мер Києва Віталій Кличко записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського і поскаржився на спроби розбалансувати владу в столиці та знищити місцеве самоврядування. Ці спроби, за його словами, вчиняє новий голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

На думку столичного голови, поки президент займається питаннями війни, люди з оточення "невтомно займаються політичними інтригами". У діях голови КМВА мер міста вбачає спроби перебрати на себе повноваження всіх столичних органів влади.

"Заміна без явних причин бойових генералів на начальника, який не має військової освіти, військового досвіду, навіть не служив в армії, викликає сумніви щодо його спроможності виконувати завдання з оборони громадської безпеки і порядку, що свідчить про політичні мотиви такого призначення", – вважає мер.

Докладніше – в новині.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко своєю чергою назвав заяву мера Києва Віталія Кличка "дуже дивною". За словами Ткаченка, вчора він мав "цілком робочу" розмову з міським головою, в якій йшлося про пріоритети військової адміністрації.

Ткаченко сказав, що побачив у відповідь на це не допомогу, а "пусті звинувачення".

Подробиці – в новині.

Шевченківський районний суд міста Києва наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска. Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд грн, повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений у нашій державі ще до повномасштабного вторгнення. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину. Ця продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на російських заводах Олега Дерипаски «Русал».

Подробиці – в новині.

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