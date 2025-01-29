Дрони СБУ та ССО уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» та ракетний арсенал у Тверській області

Цієї ночі СБУ та ССО провели спільну спецоперацію з ураження НПС «Андреаполь», яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

Як повідомили джерела LB.ua у СБУ, унаслідок атаки дронів на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу «Усть-Луга» в Ленінградській області.

Ще однією ціллю СБУ та ССО став 23-й ракетний арсенал міноборони РФ у Тверській області. Дрони уразили сам склад та три будівлі військової частини. Місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів та писали в чатах про евакуацію населення.

«СБУ спільно із Силами оборони продовжує відпрацювання по військовим та логістичним об’єктам на території ворога, зменшуючи його спроможності вести війну проти України. Дронові санкції демонструють свою ефективність. Їхнє застосування триватиме й надалі», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.