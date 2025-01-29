Першому заступнику містобудівного департаменту КМДА повідомили підозру в підробці медичних документів

Першому заступнику директора департаменту містобудування та архітектури КМДА оголосили підозру в підробці та використанні підроблених медичних документів. За даними слідства, у 2022 він оформив собі фіктивну інвалідність.
Офіс генерального прокурора повідомив, що спершу посадовець звернувся до лікарні на обстеження, необхідне для отримання групи-інвалідності. Але лікар таких захворювань не виявив.
"Розуміючи, що без відповідного діагнозу отримати інвалідність неможливо, підозрюваний підробив офіційний бланк медзакладу, використавши справжні реквізити, і вніс туди потрібні йому дані про серцеві захворювання", – вважають у прокуратурі.
Через рік посадовець пройшов аналогічне обстеження та знову сфальсифікував документ.
"Фальшиві довідки посадовець подав до спеціалізованої кардіологічної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), після чого йому було присвоєно ІІ групу інвалідності до липня 2025 року", – додали в повідомленні.
Першим заступником директора департаменту містобудування є Олександр Яструбенко.