Першому заступнику містобудівного департаменту КМДА повідомили підозру в підробці медичних документів

За даними слідства, він на підсробному бланку медзакладу сам дописав діагноз, що дав можливість оформити групу інвалідності.

Першому заступнику директора департаменту містобудування та архітектури КМДА оголосили підозру в підробці та використанні підроблених медичних документів. За даними слідства, у 2022 він оформив собі фіктивну інвалідність.

Офіс генерального прокурора повідомив, що спершу посадовець звернувся до лікарні на обстеження, необхідне для отримання групи-інвалідності. Але лікар таких захворювань не виявив.

"Розуміючи, що без відповідного діагнозу отримати інвалідність неможливо, підозрюваний підробив офіційний бланк медзакладу, використавши справжні реквізити, і вніс туди потрібні йому дані про серцеві захворювання", – вважають у прокуратурі.

Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram Посадовцю КМДА повідомили про підозру

Через рік посадовець пройшов аналогічне обстеження та знову сфальсифікував документ.

"Фальшиві довідки посадовець подав до спеціалізованої кардіологічної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), після чого йому було присвоєно ІІ групу інвалідності до липня 2025 року", – додали в повідомленні.

Першим заступником директора департаменту містобудування є Олександр Яструбенко.