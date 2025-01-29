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Першому заступнику містобудівного департаменту КМДА повідомили підозру в підробці медичних документів

За даними слідства, він на підсробному бланку медзакладу сам дописав діагноз, що дав можливість оформити групу інвалідності.

Першому заступнику директора департаменту містобудування та архітектури КМДА оголосили підозру в підробці та використанні підроблених медичних документів. За даними слідства, у 2022 він оформив собі фіктивну інвалідність.

Офіс генерального прокурора повідомив, що спершу посадовець звернувся до лікарні на обстеження, необхідне для отримання групи-інвалідності. Але лікар таких захворювань не виявив. 

"Розуміючи, що без відповідного діагнозу отримати інвалідність неможливо, підозрюваний підробив офіційний бланк медзакладу, використавши справжні реквізити, і вніс туди потрібні йому дані про серцеві захворювання", – вважають у прокуратурі. 

Посадовцю КМДА повідомили про підозру
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram
Посадовцю КМДА повідомили про підозру

Через рік посадовець пройшов аналогічне обстеження та знову сфальсифікував документ. 

"Фальшиві довідки посадовець подав до спеціалізованої кардіологічної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), після чого йому було присвоєно ІІ групу інвалідності до липня 2025 року", – додали в повідомленні. 

Першим заступником директора департаменту містобудування є Олександр Яструбенко. 

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