Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ

“Атлас” містить першу українську систему виявлення, яка перехоплює ворожі цілі на дистанції до 30 км.

Учасники кластера Brave1 Kvertus працюють над масштабною оборонною системою для боротьби з ворожими дронами. Технологія «Атлас» забезпечить фронт інтелектуальними системами РЕБ, повідомляє глава Мінцифри Михайло Федоров.

“Атлас” містить першу українську систему виявлення, яка перехоплює ворожі цілі на дистанції до 30 км, та інноваційну технологію боротьби. Вона блокує управління дроном ще на рівні обміну даними, це набагато ефективніше, ніж звичайні “шумові” РЕБ.

Зараз компанія працює над залученням інвестицій, уже за кілька місяців представить розробку в Лондоні міжнародним інвесторам. Завдяки Brave1 компанія отримала доступ до військової експертизи, демонстрацій, тестування розробки, а також оборонний кластер допоміг Kvertus зробити всі необхідні кроки, щоб отримати кодифікацію.

За оцінками міністра, вже із червня розпочнеться впровадження “Атласу” для захисту Сил оборони.