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На Кіровоградщині депутата міськради підозрюють в організації закупівлі неякісного одягу для військових

Слідство встановило, що ділки закуповували дешевий, неякісний одяг без належних сертифікатів. Товар лише візуально був схожий на військовий. Збитки оцінені у понад 21 млн грн.

На Кіровоградщині депутата міськради підозрюють в організації закупівлі неякісного одягу для військових

Правоохоронці повідомили про підозру депутату однієї з міських рад Кіровоградщини та його спільникам, які  організували закупівлю одягу для військових невідповідної якості, повідомляє Державне бюро розслідувань. 

Раніше Бюро завершило досудове розслідування стосовно директора Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА, який через тендерні процедури закупив цей неякісний одяг.

Організатором цієї схеми став депутат однієї з міських рад на Кіровоградщині, який за сумісництвом був власником та директором одного з підприємств. Посадовець, дізнавшись, що на Херсонщині планується низка закупівель одягу для забезпечення потреб бійців, вирішив на них “підзаробити”.

До оборудки він залучив знайомого, якого призначив директором в іншому підконтрольному підприємстві, та бухгалтерку цієї комерційної структури.

Ділки закуповували дешевий, неякісний одяг без належних сертифікатів про відповідність вимогам Міноборони України. Товар лише візуально був схожий на військовий. Таким чином державі було завдано збитків на понад 21 млн грн.

Наразі депутату, його спільнику та бухгалтеру повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

  • Тим часом на Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини, який купував низькоякісний одяг для військових. За даними слідства, він організував схему разом з приватною компанією.
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