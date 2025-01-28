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До бюджету відшкодовано понад 140 млн грн несплачених податків національною мережею АЗК

У зв’язку з цим, до суду скеровано два клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваних осіб. На даний час одне клопотання вже розглянуто та задоволено судом, інше перебуває на розгляді.

До бюджету відшкодовано понад 140 млн грн несплачених податків національною мережею АЗК
Фото: БЕБ

До бюджету відшкодовано понад 140 млн грн несплачених податків національною мережею АЗК, передає Офіс Генпрокурора. 

Завершено досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами товариств, які входять до групи компаній відомої національної мережі автозаправних комплексів (ч. 3 ст. 212 КК України).

З метою несплати коштів до бюджету підозрювані умисно не відобразили у податковій звітності відомості про фактичні обсяги реалізованих паливно-мастильних матеріалів та суми отриманих коштів. Це призвело до заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість на суму понад 140 млн грн.

В ході досудового розслідування службові особи товариств відшкодували до бюджету завдані збитки в повному обсязі. У зв’язку з цим, до суду скеровано два клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваних осіб. На даний час одне клопотання вже розглянуто та задоволено судом, інше перебуває на розгляді.

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