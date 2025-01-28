До бюджету відшкодовано понад 140 млн грн несплачених податків національною мережею АЗК, передає Офіс Генпрокурора.
Завершено досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами товариств, які входять до групи компаній відомої національної мережі автозаправних комплексів (ч. 3 ст. 212 КК України).
З метою несплати коштів до бюджету підозрювані умисно не відобразили у податковій звітності відомості про фактичні обсяги реалізованих паливно-мастильних матеріалів та суми отриманих коштів. Це призвело до заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість на суму понад 140 млн грн.
В ході досудового розслідування службові особи товариств відшкодували до бюджету завдані збитки в повному обсязі. У зв’язку з цим, до суду скеровано два клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваних осіб. На даний час одне клопотання вже розглянуто та задоволено судом, інше перебуває на розгляді.