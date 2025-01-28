Окупанти застрелили 59-річного мирного мешканця Дворічної на Харківщині.
"27 січня до чергової частини сектору поліцейської діяльності № 1 Куп’янського районного відділу поліції надійшло повідомлення від заступника начальника Дворічанської селищної військової адміністрації про те, що в селищі Дворічна Куп’янського району російські військовослужбовці вбили цивільного", – інформує Нацполіція.
Очевидці злочину, 45-річний чоловік та дві жінки 60 та 58 років змогли вийти з окупованої території Дворічанської громади. Вони прийшли до села Кутьківка Куп’янського району, де повідомили про подію правоохоронцям.
Встановили, що вранці 3 січня військовослужбовці РФ проникли до будинку, в якому проживали четверо цивільних громадян. Окупанти вистрілили в 59-річного чоловіка, він дістав поранення шиї та плеча. Через декілька днів постраждалий помер. Тіло загиблого залишилося на території домоволодіння.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.
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