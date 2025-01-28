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На кордоні зупинили автобус із жінками, яких везли у сексуальне рабство

Також викрили вербувальницю, яка пропонувала жінкам роботу начебто у нічних клубах.

На кордоні зупинили автобус із жінками, яких везли у сексуальне рабство
Затримали мікроавтобус із жінками, яких везли у сексрабство
Фото: ДПСУ

Правоохоронці викрили вербувальницю жінок для сексуальної експлуатації за кордоном.

Про це повідомили у ДПСУ. 

Встановили, що 37-річна зловмисниця займалася вербуванням жінок, які опинилися у скрутному становищі. Вона пропонувала їм високооплачувану роботу у нічних клубах Чехії з винагородою у розмірі 100 євро за годину. Насправді ж йшлося про працевлаштування у сфері надання сексуальних послуг.

Автобус із дівчатами зупинили в одному із пунктів пропуску під час спроби перетину державного кордону. У ході санкціонованих обшуків вилучили мобільні телефони та чорнові записи, які підтверджують злочинні наміри фігурантки.

Затримали мікроавтобус із жінками
Фото: ДПСУ
Затримали мікроавтобус із жінками

25 січня підозрювану затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їй повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 149 КК України («Торгівля людьми»). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Розслідування триває.

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