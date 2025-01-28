На Донеччині за добу внаслідок обстрілів 2 людини загинули і 1 поранений

На Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів 2 людини загинули і 1 поранений.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 27 січня росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Родинському. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 28 січня.
Покровський район. У Мирнограді пошкоджено авто. У Покровську поранено людину, пошкоджено авто; у Родинському загинули 2 людини, пошкоджено 3 будинки і підприємство.
Краматорський район. У Лимані пошкоджені 6 будинків. У Новодмитрівці Костянтинівської громади пошкоджено 2 приватні будинки і газогін.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.