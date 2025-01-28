На Донеччині за добу внаслідок обстрілів 2 людини загинули і 1 поранений

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 311 людей, у тому числі 18 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів 2 людини загинули і 1 поранений.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 27 січня росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Родинському. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 28 січня.

Покровський район. У Мирнограді пошкоджено авто. У Покровську поранено людину, пошкоджено авто; у Родинському загинули 2 людини, пошкоджено 3 будинки і підприємство.

Краматорський район. У Лимані пошкоджені 6 будинків. У Новодмитрівці Костянтинівської громади пошкоджено 2 приватні будинки і газогін.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.