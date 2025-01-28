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В Уманському районі внаслідок атаки – масштабні знеструмлення, перебої з водою і теплом

Російська армія атакувала Черкаську область. 

В Уманському районі внаслідок атаки – масштабні знеструмлення, перебої з водою і теплом
Мобільна бригада ППО на Київщині (ілюстративне фото)
Фото: Макс Требухов

У ніч на 28 січня ворожа армія атакувала дронами Черкаську область. Працювала протиповітряна оборона, але є наслідки в Уманському районі, повідомив голова ОВА Ігор Табурець. 

Він сказав, що "служби працюють, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в комунальній сфері". За його словами, люди – цілі. 

"Для координації дій на місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", – сказав він. 

Міська голова Умані Ірина Плетньова повідомила, що внаслідок атаки є знеструмлення – над його ліквідацією уже працюють. 

"Уманьводоканал працює на генераторах, вода подається в оселі, каналізаційні системи працюють. Уманьтеплокомуненерго працює над налагодженням подачі тепла в ваші домівки", – додала вона.

  • Цієї ночі росіяни знову атакували ударними дронами. У Харкові постраждало підприємство. Також є наслідки в Чернігівській і Одеській областях. 
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