В Уманському районі внаслідок атаки – масштабні знеструмлення, перебої з водою і теплом

У ніч на 28 січня ворожа армія атакувала дронами Черкаську область. Працювала протиповітряна оборона, але є наслідки в Уманському районі, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

Він сказав, що "служби працюють, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в комунальній сфері". За його словами, люди – цілі.

"Для координації дій на місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", – сказав він.

Міська голова Умані Ірина Плетньова повідомила, що внаслідок атаки є знеструмлення – над його ліквідацією уже працюють.

"Уманьводоканал працює на генераторах, вода подається в оселі, каналізаційні системи працюють. Уманьтеплокомуненерго працює над налагодженням подачі тепла в ваші домівки", – додала вона.