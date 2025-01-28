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Міносвіти: "Могилянку" не можна продати за законом

Приватизація університету не розглядається.

Міносвіти: "Могилянку" не можна продати за законом
Києво-Могилянська академія
Фото: Facebook

Заступник міністра освіти Михайло Винницький на своїй сторінці у Facebook відкинув можливість продажу Національного університету "Києво-Могилянська академія" приватній особі.

За словами урядовця, приватизація державних вишів не передбачена чинним законодавством, а зміни, які б зробили подібний процес можливим, наразі не розглядаються.

Винницький наголосив, що "Могилянка" є "не просто університетом, а символом ідентичності українців та осередком інтелектуального життя в історичному архітектурному ансамблі столиці на Подолі". Держава є засновником цього закладу та виступає гарантом його автономії. 

Про свій намір подати запит на приватизацію Києво-Могилянської академії раніше заявив президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов. Він стверджує, що університет через низькі зарплати та застарілу інфраструктуру не має можливості конкурувати з іншими вишами, і обіцяє виправити цю ситуацію. 

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