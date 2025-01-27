Сили оборони: ворог намагається закріпитися в острівній зоні в гирлі Дніпра

Росіяни продовжують спроби закріпитися в острівній зоні у гирлі річки Дніпро, з 20 січня по 26 січня зафіксовано 19 спроб проведення штурмових дій.

Про це повідомив речник ОТУ "Херсон" Павло Дрогаль під час брифінгу, пише "Укрінформ".

"Російські окупанти продовжують спроби закріпитися в острівній зоні у гирлі річки Дніпро, завдають артилерійських ударів по позиціях Сил оборони України та цивільній інфраструктурі", — ідеться у повідомленні.

За період з 20 січня по 26 січня ворог здійснив 529 обстрілів, зокрема — 3 авіаудари.

Також було зафіксовано 19 спроб проведення штурмових дій. Сили оборони відбили всі атаки ворога. Втрати росіян склали 122 вбитими та пораненими, а також 51 одиниця озброєння та військової техніки.