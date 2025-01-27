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У Херсоні росіяни скинули вибухівку на трактор. Загинув водій

Унаслідок атаки загинув чоловік .

У Херсоні росіяни скинули вибухівку на трактор. Загинув водій
через російський дрон згорів автомобіль у Херсоні
Фото: ДСНС

Російська армія знову атакувала цивільних у Херсоні. Унаслідок обстрілу загинув водій трактора. 

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 27 січня опівдні військовослужбовці РФ в одному з населених пунктів Херсонського району скинули вибухівку з дрона на трактор, у якому знаходився 44-річний чоловік. 

Унаслідок атаки чоловік загинув.

  • Росіяни щоденно б'ють по мешканцях Херсона та області безпілотниками. Сьогодні ворог повторно атакував будівлю навчального закладу у Дніпровському районі Херсона. 
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