У Херсоні росіяни скинули вибухівку на трактор. Загинув водій

через російський дрон згорів автомобіль у Херсоні

Російська армія знову атакувала цивільних у Херсоні. Унаслідок обстрілу загинув водій трактора.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 27 січня опівдні військовослужбовці РФ в одному з населених пунктів Херсонського району скинули вибухівку з дрона на трактор, у якому знаходився 44-річний чоловік.

Унаслідок атаки чоловік загинув.