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Російські війська атакували з БпЛА Херсон

Поранень зазнав 38-річний чоловік.

Російські війська атакували з БпЛА Херсон
Фото: З відкритих джерел

Російська армія знову атакувала Херсон з безпілотника. Поранень зазнав чоловік. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 13:00 російські війська атакували з БпЛА Херсон. Через скидання вибухівки з дрона 38-річний чоловік дістав вибухову травму та множинні уламкові поранення ніг", — ідеться у повідомленні. 

Потерпілого госпіталізували у середньому стані тяжкості.

  • Росіяни щоденно б'ють по мешканцях Херсона та області безпілотниками. За минулу добу в Херсонській області росіяни вбили одну людину, двох поранили.
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