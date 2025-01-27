Російська армія знову атакувала Херсон з безпілотника. Поранень зазнав чоловік.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 13:00 російські війська атакували з БпЛА Херсон. Через скидання вибухівки з дрона 38-річний чоловік дістав вибухову травму та множинні уламкові поранення ніг", — ідеться у повідомленні.
Потерпілого госпіталізували у середньому стані тяжкості.
- Росіяни щоденно б'ють по мешканцях Херсона та області безпілотниками. За минулу добу в Херсонській області росіяни вбили одну людину, двох поранили.