На Дніпропетровщині заступник командира військової частини підозрюють у привласненні приладів нічного бачення на 4 млн грн

У підготовлених ним документах зазначається, що що 24 прилади нічного бачення "втрачено в бойових умовах".

На Дніпропетровщині затримали заступника командира однієї з військових частин, який викрав прилади нічного бачення, вартість яких сягає майже 4 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Встановлено, що заступник командира, який відповідав за логістику в частині, вирішив привласнити обладнання. У підготовленій ним документації йшлося, що 24 прилади нічного бачення "втрачено в бойових умовах". Вартість обладнання - майже 4 млн гривень. Насправді, своїм підлеглим він наказав сховати майно у купі сміття на одному із складів.

Під час обшуків за місцями дислокації військової частини, зокрема на складах та за місцем проживання фігуранта вилучені речові докази протиправної діяльності. Йому повідомлено про підозру за привласнення військовослужбовцем іншого військового майна, вчинене військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, що заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).

Наразі військовому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 7,7 млн гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Перевіряється причетність до злочину інших військових, у тому числі - командування частини. Також ініційовано проведення службового розслідування та інвентаризації військового майна в частині.