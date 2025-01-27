Головне за ніч та ранок понеділка, 27 січня: удар по Прикарпаттю, майже 170 боєзіткнень, день пам’яті жертв Голокосту

У ніч на 27 січня Росія влаштувала атаку на Івано-Франківську область. Била дронами, повідомили мер Івано-Франківська Руслан Марцінків та начальниця ОВА Світлана Онищук.

За словами Марцінківа, ворог завдавав масштабного удару і по області і намагався вдарити по громаді. За його словами, завдяки роботі ППО попередньо без пошкоджень цивільного майна.

Світлана Онищук зазначила, що ціллю ворога стали об’єкти критичної інфраструктури.

Кореспонденти Суспільного повідомляли про не менш як сім серій вибухів у Івано-Франківській області.

"27 січня вдосвіта ворог атакував Прикарпаття, внаслідок чого на одному з об’єктів інфраструктури Івано-Франківського району виникли пожежі на двох локаціях. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу площею 100 кв.м, ліквідація пожежі площею 500 кв. м триває. Постраждалих немає", – сказали в ДСНС. На місці залучались 58 рятувальників та 25 одиниць техніки ДСНС.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 166 боїв, майже половина із них (78) – на Покровському напрямку.

Сили оборони уразили чотири пункти управління, чотири райони зосередження особового складу та техніки та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Краматорському напрямку зафіксовано 21 боєзіткнення в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили сім атак російських загарбників. Противник здійснив 435 артилерійських обстрілів, завдав 25 авіаційних ударів, застосувавши 33 КАБ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1430 солдатів. Від початку вторгнення Росія втратила близько 831 620 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 27 січня 2025 року Росія атакувала територію України 104-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів. Як повідомили у Повітряних силах, ворог запускав дрони із напрямків Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ, та із Чауди у Криму.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

39 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок атаки російських БпЛА постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області. Уражено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки.

У Куп'янську з-під завалів рятувальники деблокували тіла двох загиблих унаслідок російського удару. Окупанти застосовували ФАБ-500 по Куп’янську вчора о 14:18, завдавши масованого авіаудару по житловому сектору міста.

Унаслідок атаки зруйновано декілька приватних домоволодінь. Під уламками одного з будинків загинули 2 жінки: 95-річна та 72-річна.

Президент України Володимир Зеленський разом з рабинами, представниками дипломатичного корпусу та урядовцями вшанували памʼять жертв Голокосту.

"27 січня світ вшановує памʼять жертв Голокосту. Це було цілеспрямоване намагання нацистів стерти цілий народ – убити всіх його людей, знищити все, що нагадувало про євреїв. Шість мільйонів жертв", – йдеться у повідомленні на телеграм-каналі президента.

Зеленський додав, що злочин Голокосту ніколи не має повторитись, але поступово, на жаль, памʼять про Голокост стає слабшою. І зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі.

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту запровадила Генеральна асамблея ООН своєю резолюцією від 1 листопада 2005 року. Дату 27 січня обрали не випадково – саме цього дня у 1945 році війська 1-го Українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті – "Аушвіц-Біркенау". Україна приєдналася до відзначення Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту у 2012 році.

Шведська прокуратура розпочала розслідування чергового пошкодження підводного оптоволоконного кабелю у Балтійському морі і затримала судно, яке підозрюють у цьому. Правоохоронці Швеції назвали це диверсією при обтяжуючих обставинах.

У ЗМІ кажуть, що це – корабель "Vezhen" під прапором Мальти. Згідно з даними сайту із моніторингу руху суден Vesselfinder, цей корабель вийшов із російського порту Усть-Луга кількома днями раніше і проходив між Готландом і Латвією в момент, коли ймовірно сталося пошкодження.

Докладніше – в новині.

Адміністрація президента Дональда Трампа закликала співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) приєднатися до зусиль, щоб трансформувати те, як Вашингтон розподіляє допомогу у всьому світі відповідно до політики Трампа “Америка насамперед”, пише Reuters.

Будь-якому персоналу, який ігноруватиме накази адміністрації, погрожують “дисциплінарними стягненнями”. У “різко сформульованому меморандумі”, надісланому у суботу понад 10 тисячам співробітників USAID, дали вказівки щодо п’ятничної директиви про “припинення роботи”, яка фактично повністю призупинила допомогу США іноземним державам у всьому світі.

Через кілька годин після вступу на посаду Трамп наказав призупинити зовнішню допомогу Сполучених Штатів на 90 днів, щоб перевірити, чи відповідає вона пріоритетам його зовнішньої політики. У п’ятницю Державний департамент видав наказ про припинення роботи в усьому світі навіть щодо наявної та виділеної допомоги, “поставивши під сумнів мільярди доларів допомоги, яка рятує життя”.

Сполучені Штати є найбільшим донором допомоги у світі. У 2023 фінансовому році Вашингтон надав 72 мільярди доларів допомоги і 42% усієї гуманітарної допомоги, яку відстежувала ООН у 2024 році. “П'ятничний меморандум шокував гуманітарні групи та спільноти, які надають допомогу у розвитку по всьому світу. Хоча сфера застосування директиви здається далекосяжною, залишається невизначеність щодо того, як вона буде виконуватися”, ‒ зазначає Rueters.

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